Einbruch in Raiffeisen-Markt: Sprengkommando der Polizei im Einsatz

Die Polizei war in Buch mit einem Sprengkommando vor Ort im Einsatz. Es bestand der Verdacht, dass bei einem Einbruch Sprengmittel verwendet wurden.

Der Parkplatz zum Raiffeisen-Markt in Buch ist mit einem Flatterband der Polizei abgesperrt: Nach einem Einbruch in das Geschäft in der Unterrother Straße waren Ermittler mit einem Sprengkommando vor Ort im Einsatz.

Wie ein Polizeisprecher auf Nachfrage mitteilt, sei der Einbruch am Montagmorgen gegen 7.40 Uhr gemeldet worden. Eine Streife habe sich vor Ort umgesehen. Zunächst seien Hinweise festgestellt worden, die auf einen Einsatz von Sprengmittel hindeuteten. Daher wurde die Technische Sondergruppe des Landeskriminalamtes (LKA) Bayern hinzugezogen.

Einbruch in Raiffeisen-Markt in Buch: Polizei verschafft vor Ort einen Überblick

Gegen 10 Uhr war jenes Sprengkommando vor Ort eingetroffen und verschaffte sich zusammen mit Beamten der Kriminalpolizei Neu-Ulm sowie der Landespolizei Illertissen einen Überblick. Nach etwas einer halben Stunde stand das Untersuchungsergebnis fest: Es seien keine Sprengmittel zum Einsatz gekommen. Die bislang unbekannten Täter hätten mutmaßlich mit einer Flex gearbeitet und an einem Tresor ein ausgefranstes Loch hinterlassen.

Wann sich der Einbruch genau zugetragen hat und ob beziehungsweise was dabei eventuell gestohlen wurde, ist unklar. Es wird davon ausgegangen, dass die Tat im Laufe des Wochenendes erfolgte. Bemerkt wurde sie bei Ladenöffnung am Montagmorgen. (mit krom)

Anmerkung der Redaktion: Wir aktualisieren den Artikel, sobald wir neue Informationen haben.