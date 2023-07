Tausende Euro bei Einbruch in Raiffeisen-Markt aus Tresor gestohlen

Die Polizei war in Buch mit einem Sprengkommando vor Ort im Einsatz. Es bestand der Verdacht, dass bei dem Einbruch Sprengstoff verwendet wurden.

Bei einem Einbruch in den Raiffeisen-Markt in Buch ist eine mittlere vierstellige Summe Bargeld gestohlen worden. Bislang unbekannte Täter hatten es auf einen Tresor abgesehen. Weil zunächst unklar war, wie sie diesen öffnen konnten, war auch ein Sprengkommando der Polizei am Montag vor Ort. Der Betriebsleiter des Geschäfts in der Unterrother Straße berichtet von einem "Saustall im Büro".

Als sie am Montagmorgen den Laden öffnen wollten, hätten sie den Einbruch bemerkt, erzählt Michael Sauerwein. Doch wirklich geschockt scheint er vom Ereignis nicht wirklich zu sein. "Mei, isch halt so", sagt er. Für ihn und seine Belegschaft war am Montag zunächst Aufräumen angesagt. Während der Raiffeisen-Markt gegen Mittag wieder öffnen konnte, mussten Post-Filiale samt Lotto-Annahmestelle für den gesamten Tag noch geschlossen bleiben. "Wir hoffen, dass wir am Dienstag wieder öffnen können", so Sauerwein.

Einbruch in Buch: Täter gelangen über Fenster in Raiffeisen-Markt

Der Polizei gemeldet wurde der Einbruch am Montagmorgen gegen 7.40 Uhr. Die Ermittler gehen davon aus, dass sich die Tat in der Nacht von Sonntag auf Montag ereignet hat. Bislang unbekannte Täter sollen ein Fenster aufgehebelt haben und sich so Zutritt zum Inneren des Gebäudes verschafft haben. Dort hätten sie es auf Tresor in einem Büro abgesehen.

Mithilfe diverser Werkzeuge sei es Tätern gelungen, den Tresor zu öffnen und Bargeld im mittleren vierstelligen Bereich zu entwenden. Es entstand zudem ein Sachschaden von etwa 15.000 Euro. Aufgrund der "komplexen Spurenlage" hätten Beamte der Polizeiinspektion Illertissen zunächst nicht ausschließen können, ob beim Öffnen des Tresors auch Sprengstoff zum Einsatz kam. Daher wurde das Technische Sonderkommando des Bayerischen Landeskriminalamts (LKA) hinzugezogen.

Sprengkommando findet keinen Sprengstoff am Tresor im Raiffeisen-Markt in Buch

Gegen 10 Uhr war jenes Sprengkommando vor Ort eingetroffen und verschaffte sich einen Überblick. Nach etwa einer halben Stunde stand fest: Es seien keine Sprengmittel zum Einsatz gekommen. Die bislang unbekannten Täter hätten vielmehr mit einer Flex gearbeitet und an einem Tresor ein ausgefranstes Loch hinterlassen.

Inzwischen hat die Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm die Ermittlungen aufgenommen. Es erfolgte eine umfangreiche Spurensicherung am Tatort. Zeugen, die in der Zeit von Sonntag, 10 Uhr, bis Montag, 7.30 Uhr, verdächtige Beobachtungen in der Unterrother Straße in Buch machen konnten, werden gebeten, sich direkt an die Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm unter der Telefonnummer 0731/8013-0 zu wenden. (mit krom)