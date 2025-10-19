Einbruch in Supermarkt: Täter erbeuten Waren im Wert von mehreren Tausend Euro

In einen Supermarkt in Buch ist in der Nacht von Freitag auf Samstag eingebrochen worden. Nach Polizeiangaben verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zum Ladeninneren und entwendeten dort eine große Menge Zigaretten. Der genaue Entwendungsschaden ist noch nicht bekannt, wird aber vermutlich im vier- bis fünfstelligen Bereich liegen, so die Polizei. Durch den Einbruch wurde zudem ein Sachschaden in Höhe von circa 2500 Euro verursacht. Die Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0731/8013-0 zu melden. (AZ

