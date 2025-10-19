Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Illertisser Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Illertissen
Icon Pfeil nach unten

Buch: Einbruch in Supermarkt: Täter erbeuten Waren im Wert von mehreren Tausend Euro

Buch

Einbruch in Supermarkt: Täter erbeuten Waren im Wert von mehreren Tausend Euro

Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Supermarkt in Buch. Die Polizei bittet jetzt um Hinweise von Zeugen.
    • |
    • |
    • |
    In Buch wurde in einen Supermarkt eingebrochen.
    In Buch wurde in einen Supermarkt eingebrochen. Foto: Marijan Murat, dpa (Symbolbild)

    In einen Supermarkt in Buch ist in der Nacht von Freitag auf Samstag eingebrochen worden. Nach Polizeiangaben verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zum Ladeninneren und entwendeten dort eine große Menge Zigaretten. Der genaue Entwendungsschaden ist noch nicht bekannt, wird aber vermutlich im vier- bis fünfstelligen Bereich liegen, so die Polizei. Durch den Einbruch wurde zudem ein Sachschaden in Höhe von circa 2500 Euro verursacht. Die Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0731/8013-0 zu melden. (AZ

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden