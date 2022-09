Eine der schlechtesten Brücken in Buch wird saniert

Die Gemeinde Buch beantragt europäische Fördermittel, um die Brücke sanieren zu können. Dazu muss der Bau aber eine Voraussetzung erfüllen.

Als eine der schlechtesten Brücken im Gemeindegebiet muss der Roth-Übergang bei der Biogasanlage südwestlich von Buch erneuert werden. Bei seiner jüngsten Sitzung hat sich der Marktrat gegen vier Stimmen entschieden, die bereits im April 2022 ins Visier genommene Maßnahme mit Fördermitteln aus dem Programm ELER (Europäischer Landwirtschaftsfonds zur Entwicklung des ländlichen Raums) zu verwirklichen.

Bei Gesamtkosten von rund 440.000 Euro müsse der Markt nach Abzug der bereits per Bescheid zugesagten ELER-Zuwendung in Höhe von 162.000 Euro noch 278.000 Euro finanzieren, informierte Bürgermeister Markus Wöhrl das Ratsgremium. Um den Zuschuss in Anspruch nehmen zu können, müsse die Maßnahme bis spätestens Juli 2024 abgeschlossen sein. (clb)