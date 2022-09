Ersatz für abgebranntes Gebäude: Darum muss der Marktrat noch mal entscheiden

Lokal Im Wald bei Ritzisried möchte ein Bauherr einen Neubau errichten. Der Gemeinderat stimmte erst zu – und hatte das Thema nun erneut auf dem Tisch.

Ein Bauherr möchte in Ritzisried Ersatz für ein Gebäude schaffen, das abgebrannt war. Der Marktgemeinderat hatte sich schon einmal mit dem Thema befasst - doch jetzt mussten die Ratsmitglieder noch einmal neu entscheiden.