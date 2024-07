Erschließung von neuem Baugebiet günstiger als geplant

Sieben Angebote gehen für die die Erschließung des Baugebiets Am Herdweg in Buch ein, der Marktrat legt sich einstimmig auf ein Unternehmen fest.

Im Zuge der öffentlichen Ausschreibung für die Erschließung des Baugebiets Am Herdweg in Buch sind sieben Angebote eingegangen, informierte Bürgermeister Markus Wöhrle den Marktrat in der jüngsten Sitzung. Dieser entschied sich einstimmig für eine Firma aus Thannhausen, die die Leistungen zum Preis von 1,89 Millionen Euro anbietet. Laut Rathauschef liege dieser Preis um rund 400.000 Euro unter der ursprünglichen Kostenschätzung des Ingenieurbüros. Die Erschließung des Baugebiets soll schnellstmöglich begonnen werden. Als Termin der Fertigstellung fixiere man das Ende der Sommerferien 2025, sagte der Bürgermeister.

Gegen eine Stimme hat das Ratsgremium die wieder über einen Zeitraum von 20 Jahre geltende Verordnung über das Einschränken des freien Umherlaufens von großen Hunden und Kampfhunden beschlossen. (clb)