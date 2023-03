Erster Schritt zum klimafreundlichen Nahwärmenetz in Buch

Plus Ein Unternehmen möchte die Ortsteile Buch und Obenhausen mit Nahwärme versorgen. So könnte das funktionieren.

In Zeiten des Klimawandels ist die Versorgung mit umweltfreundlicher Nahwärme ein wichtiges Thema. Deshalb hat sich der Marktrat bereits vor einiger Zeit mit der Errichtung eines Nahwärmenetzes in den Ortsteilen Buch und Obenhausen beschäftigt und sich auf die Suche nach einem geeigneten Unternehmen für Planung und Umsetzung des Projekts gemacht. Bei ihrer jüngsten Sitzung erhielten die Räte umfassende Informationen.