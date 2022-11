Externes Personal soll Pflege der Grünflächen in Buch verbessern

Plus Das Modell, dass sich Bürger um Grünflächen in Buch kümmern, funktioniert nicht mehr wie früher. Der Marktrat unterstützt deshalb einen Antrag der CSU.

Ab dem Haushaltsjahr 2023 nimmt der Markt Buch ein jährliches Budget für die zusätzliche Grünflächenpflege im Gemeindegebiet durch externe Unternehmen auf. Diesen Beschluss hat der Marktrat auf Antrag der CSU-Fraktion sowie nach detaillierter Erörterung der aktuellen Situation einstimmig gefasst. Die Verwaltung wurde beauftragt, entsprechende Flächen festzusetzen, die Dienstleistung auszuschreiben und dem Gremium einen Ergebnisbericht vorzulegen. Der Schwerpunkt der externen Dienstleistungen soll auf der Pflege der gemeindlichen Friedhöfe liegen.