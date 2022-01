Fahrzeuge berühren sich an den Außenspiegeln und werden beschädigt

Eine Frau fährt auf der Staatstraße zwischen Obenhausen und Gannertshofen so weit links, dass sie mit ihrem Auto einen entgegenkommenden Kleinbus touchiert.

Zwei entgegenkommende Fahrzeuge haben sich am Montagmorgen zwischen Obenhausen und Gannertshofen an den Außenspiegeln berührt. Dabei entstand ein Schaden, um den sich eine der beteiligten Fahrerinnen zunächst nicht kümmerte. Die andere Frau schaltete die Polizei ein.

Die Polizei Illertissen sucht Zeugen des Unfalls

Gegen 7.10 Uhr fuhr eine 46-Jährige mit ihrem Kleinbus auf der Staatsstraße 2020 von Obenhausen in Richtung Gannertshofen. Dabei kam ihr nach Angaben der Polizei ein Auto entgegen. Die zunächst unbekannte Frau fuhr so weit links, dass sich die Außenspiegel der beiden Fahrzeuge berührten. Es entstand ein Sachschaden, den die Polizei auf 500 Euro schätzt. Die Unfallverursacherin fuhr unvermittelt weiter in Richtung Obenhausen.

Die Fahrerin des Kleinbusses begab sich deshalb zur Polizeiinspektion Illertissen und erstattete Anzeige wegen Unfallflucht. Während der Anzeigenaufnahme meldete sich die 52-jährige Frau, die das andere Auto gefahren hatte, ebenfalls bei der Polizei. Sie hatte die Situation eigenen Angaben zufolge falsch eingeschätzt und ging zunächst von einem Steinschlag aus. Erst als sie den Schaden an ihrem eigenen Außenspiegel näher begutachtet habe, sei ihr der Unfall bewusst geworden, teilt die Polizei Illertissen weiter mit. Um den Unfallhergang zu klären, werden nun Zeuginnen und Zeugen gesucht. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 07303/9651-0. (AZ)