Faschingsumzug in Buch: Unbedingt nächstes Jahr wieder

„Respekt“, lautete der meistgenannte Kommentar zum ersten Faschingsumzug in Buch, welchen die neu gegründete Narrenzunft Waldgrodda am Samstag organisiert hatte. Es kamen, bis auf einen, alle eingeladenen Vereine, dafür drei kurzfristig angemeldete Zünfte, berichtet die Vorsitzende Melanie Angstmann sichtbar stolz. Seit Samstagabend habe sie unzählige Nachrichten mit durchweg positiver Resonanz über verschiedene soziale Medien bekommen. Viele hätten es nicht für möglich gehalten, dass ein junger Verein ohne Erfahrung im Veranstaltungssektor gleich zu Beginn eine so großartige Veranstaltung ins Leben rufen konnte, schwärmt Angstmann.

