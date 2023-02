Fußgängerampel ersetzt Zebrastreifen in Buch

Beim Neujahrsempfang verkündet der Bucher Bürgermeister eine erfreuliche Nachricht. Das Staatliche Bauamt investiert in die Sicherheit in der Obenhauser Straße.

Noch in diesem Jahr soll der Zebrastreifen in der Obenhauser Straße in Buch durch eine Fußgängerampel ersetzt werden. Diese erfreuliche Nachricht hatte Bürgermeister Markus Wöhrle zum Abschluss des Neujahrsempfangs parat. Vor allem für die Verkehrssicherheit der Kinder auf dem Weg zur Schule sei diese Maßnahme eine effektive Verbesserung, sagte Wöhrle. Die dafür veranschlagten Kosten in Höhe von 25.000 bis 30.000 Euro werden komplett vom staatlichen Bauamt übernommen. (clb)