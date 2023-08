Buch

Spektakulärer Fund: Was macht ein Geier im Landkreis Neu-Ulm?

Plus Auf einem Feld bei Rennertshofen wurde ein Gänsegeier entdeckt. Dabei sind diese Tiere in der Region seit 150 Jahren eigentlich ausgestorben.

Von Ursula Katharina Balken

Eigentlich sind Geier in der Region schon seit rund 150 Jahren ausgestorben. Jetzt wurde im Landkreis Neu-Ulm ein Exemplar der gewaltigen Greifvögel gefunden: Der Gänsegeier hatte sich eine Wiese in der Nähe des Anwesens von Landwirt Tobias Burghardt in Rennertshofen als Landeplatz ausgesucht, dabei sind die Tiere eher in Spanien, Südfrankreich und Nordafrika zu Hause.

Bauer Burghardt war an diesem Tag Ende Juli auf seinen Feldern unterwegs und fuhr Gülle aus. Plötzlich entdeckte er hoch droben von seinem Traktorsitz aus einen großen Vogel. Seine Kenntnisse sagten ihm: "Das ist ja ein Geier. Das fand ich seltsam, ein solch seltener Vogel hierzulande?" Er wunderte sich noch mehr, als er sich dem Tier näherte und es keine Fluchtversuche unternahm. "Normalerweise fliegen Vögel sofort davon, der aber hüpfte nur ein wenig auf Distanz. Das fand ich merkwürdig." Er verständigte Falkner Stefan Burkhart aus Niederraunau bei Krumbach.

