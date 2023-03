Geldbeutel in der Apotheke gestohlen: Hat Kamera den Diebstahl aufgezeichnet?

In einer Apotheke in Buch ist eine Kundin bestohlen worden. Die Polizei sieht gute Chancen, den Täter zu überführen.

Eine 67-jährige Rentnerin hat am Freitagnachmittag bei der Polizeiinspektion Illertissen den Diebstahl ihres Geldbeutels angezeigt. Die Frau war am Donnerstag zwischen 14 und 15 Uhr in einer Apotheke in der Ulmer Straße in Buch. Dort hatte eine unbekannte Person ihren Geldbeutel samt Führerschein, Debitkarte, Krankenversicherungskarte und Bargeld in Höhe von 50 Euro gestohlen. Da die betreffende Apotheke über eine Videoüberwachung verfügt, wird eine dementsprechende Aufzeichnung im Tatzeitraum gesichert und zeitnah ausgewertet. Der zuständige Sachbearbeiter der Polizei schätzt die Chancen, dadurch den Dieb der Geldbörse zu ermitteln, als hoch ein. (AZ)