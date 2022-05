Nach Überschwemmungen: Buch will sich besser vor Starkregen schützen

Plus Vor einem Jahr hatten starke Niederschläge in allen Ortsteilen Schäden angerichtet. Künftig sollen solche Gefahren früher erkannt werden.

Auch in der Marktgemeinde Buch machen sich Klimaveränderungen bemerkbar. Zuletzt wurden im Juni 2021 nahezu alle Ortsteile von einem heftigen Starkregen überrascht. Damals hätten viele Haushalte erhebliche Schäden und Existenzbedrohungen hinnehmen müssen, informierte Bürgermeister Markus Wöhrle den Marktrat. Zur rechtzeitigen Erkennung und Abwehr von solchen Ereignissen biete sich die Möglichkeit, für den Markt Buch ein Starkregen-Risikomanagement einzuführen.