Geschichten aus der Geschichte: Die Raketenstation im Ritzisrieder Wald

Plus Die amerikanischen Streitkräfte hatten einst im Wald bei Buch eine Raketenstellung errichtet.

Dort, wo heutzutage friedliche Pilzsammler unterwegs sind, befand sich in den Jahren des Kalten Krieges eine Basis der amerikanischen Streitkräfte. Das offiziell „Lehmgrube“ bezeichnete Areal liegt inmitten des dichten Waldes zwischen den Orten Ritzisried und Kettershausen. Heute befindet sich auf dem 17 Hektar großen Gelände ein Autohaus.

Dass es bis vor gut 30 Jahren dort anders aussah als in unseren Tagen, davon wusste der im März verstorbene Alois Alt ausführlich zu berichten. Schließlich arbeitete der gebürtige Gannertshofer bei der US-Armee als Schreiner. Zusammen mit einem Installateur, Heizungsbauer, Elektriker und einem Vorarbeiter habe er sich 1976 an der dortigen Baustelle beworben, so Alt. Zu diesem Zeitpunkt sei bereits eine mehrere fußballfeldgroße Fläche aus dem Wald gerodet worden. Die Welt befand sich auf dem Höhepunkt der Ost-West-Konfrontation, die beiden Supermächte USA und Sowjetunion rüsteten gegeneinander auf und die Tatsache, dass es sich hierbei auch um Atomsprengköpfe handelte, hinterließ in der Bevölkerung ein mulmiges Gefühl.

