Gesundheits- und Fitnesswoche beim TSV 1889 Buch ein voller Erfolg

An fünf Tagen im Februar stand beim TSV 1889 Buch alles im Zeichen der Bewegung: Unter dem Motto „Runter vom Sofa und rein in die Turnhalle“ lud der Verein zur großen Gesundheits- und Fitnesswoche ein – mit überwältigender Resonanz. Die Woche war ein voller Erfolg und bot ein abwechslungsreiches Sportprogramm für alle Altersgruppen und Fitnesslevel. Mit insgesamt 180 Teilnehmern erfreute sich die Woche großer Beliebtheit. Das vielfältige Sportangebot reichte von Kinderturnen über Gymnastik bis hin zu Kampfsport. Die Teilnehmer hatten die Gelegenheit, neue Sportarten auszuprobieren und gemeinsam zu trainieren.

Besonders erfreulich war, dass erstmalig auch Männer an Kursen teilnahmen, die sonst nur von Frauen besucht werden. Neben dem Sportprogramm fanden auch zwei Gesundheitsvorträge statt, die von insgesamt 80 Zuhörern besucht wurden. Diese Vorträge vermittelten wertvolle Informationen zu gesundem Lebensstil und Prävention. Ein besonderes Highlight war die Teilnahme von 40 Kindern, die für ihren Einsatz und ihre Begeisterung ein kleines Geschenk erhielten. Alle Teilnehmer hatten riesigen Spaß und genossen die Gemeinschaft und die Bewegung in der Turnhalle. „Es war eine großartige Woche voller Bewegung, Spaß und neuer Erfahrungen“, freut sich das Organisationsteam des TSV 1889 Buch. Besonders schön sei es gewesen, dass auch Nichtmitglieder die Möglichkeit nutzten, das Angebot des Vereins kennenzulernen. Unter den Teilnehmern, die mindestens zweimal an den Veranstaltungen teilnahmen, wird Anfang März eine Verlosung stattfinden, bei der attraktive Preise winken. Der TSV 1889 Buch bedankt sich bei allen Teilnehmern und Helfern und freut sich schon auf die nächste Aktion – ganz nach dem Motto: Bewegung verbindet!

