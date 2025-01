Großzügige Spende an die First Responder der Feuerwehr Buch

In einer außergewöhnlichen Geste der Unterstützung hat die Metzgerei Spreng aus Buch im Dezember 2024 auf ihre üblichen Weihnachtsgeschenke für Kunden verzichtet und stattdessen eine Spende von 1400 Euro an die First Responder der Feuerwehr Buch überreicht. Diese Entscheidung wurde getroffen, um die wertvolle Arbeit der ehrenamtlichen Helfer zu fördern und ihre Ausrüstung sowie Einsatzfähigkeit zu stärken. Die First Responder der Feuerwehr Buch sind speziell im Bereich der Notfallmedizin weiter ausgebildete Feuerwehrfrauen und -männer, die meistens als erstes am Einsatzort eintreffen. Sie übernehmen im Notfall eine zentrale Rolle, indem sie bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes medizinische Hilfe leisten. Ihre Arbeit erfordert neben Fachwissen und Weiterbildungen auch eine umfangreiche Ausstattung, die regelmäßig erneuert und erweitert werden muss. Die Unterstützung der Gemeinde, wie sie durch die Spende der Metzgerei Spreng und viele weitere Zuwendungen der Bürger im Markt Buch erfolgt, ist dabei von unschätzbarem Wert. In Zeiten, in denen ehrenamtliches Engagement immer mehr an Bedeutung gewinnt, ist jede noch so kleine Zuwendung ein wertvoller Beitrag zur Sicherheit und Gesundheit der Bürger. „Wir bedanken uns im Namen des gesamten First Responder-Teams ganz herzlich für die Spende und das Vertrauen, das uns entgegengebracht wird. Wir sind überwältigt von dieser großzügigen Spende und möchten uns auch bei allen anderen Spendern, die uns bis jetzt unterstützt haben, ganz herzlich bedanken", sagt Marius Mayer, Leiter der First Responder.

