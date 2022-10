Höhe von Mehrfamilienhäusern in Buch sorgt für Diskussionen

Plus Passen Mehrfamilienhäuser mit einer Höhe von bis zu 11,5 Metern in die ländliche Gemeinde? Mit dieser Frage hat sich der Gemeinderat Buch befasst.

Am südwestlichen Ortsrand von Buch entsteht neues Bauland für Einfamilien-, Doppel- und Reihenhäuser. Bereits im Mai 2022 hat der Marktrat nach umfassenden Beratungen den Vorentwurf für den Bebauungsplan "Am Herdweg" beschlossen. Jetzt hat das Gremium erneut über das Baugebiet diskutiert - und nicht alle Ratsmitglieder waren für den Bebauungsplanentwurf.