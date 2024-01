Höhere Sitzungsgelder, mehr Personal aber kein neuer Unimog in Buch

Plus Der Marktgemeinderat Buch erhöht das Honorar für seine Sitzungen, entscheidet sich aber gegen einen neuen Unimog. Alle wichtigen Beschlüsse im Überblick.

Nicht gerade staatstragende Entscheidungen, aber doch beachtliche Interna innerhalb von Buch hat der Marktgemeinderat in seiner Sitzung beschlossen: Sitzungsgelder sollen um zehn Euro heraufgesetzt und im Bauhof eine weitere Stelle geschaffen werden. Der Kauf eines neuen Unimogs wurde aber abgelehnt und dafür die Reparatur des bisherigen beschlossen. Die wichtigsten Beschlüsse im Überblick: