Holzdiebstahl in Buch: Polizei sucht Zeugen

Unbekannte Personen haben im Zeitraum zwischen 27. und 30. März einen Baumstamm entwendet, der am Waldrand in der Nähe des Wallenhauser Wegs in Buch abgelegt worden war. Zum Abtransport war dem Polizeibericht zufolge schweres Gerät erforderlich. Der Eichenstamm hatte demnach einen Durchmesser von etwa 35 Zentimetern und eine Länge von mehr als drei Metern. Der Entwendungsschaden liegt bei knapp 150 Euro. Mögliche Zeuginnen und Zeugen des Holzdiebstahls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07303/9651-0 mit der Polizei Illertissen in Verbindung zu setzen. (AZ)