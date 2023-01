Illegale Prostitution fliegt in Buch auf

Einer Nachbarin fällt auf, dass in einer Mietwohnung plötzlich reger Publikumsverkehr herrscht. Die Polizei schreitet ein.

In Buch hat die Polizei einen Fall von illegaler Prostitution aufgedeckt. Einer aufmerksamen Anwohnerin war im Zeitraum zwischen Donnerstag, 12. Januar, und Freitag, 13. Januar, in einer Mietwohnung in Buch reger Personenverkehr aufgefallen. Im Rahmen einer Überprüfung stellten durch Beamte der Polizeiinspektion Illertissen eine 52-jährige Chinesin fest, die in der Wohnung unerlaubterweise der Prostitution nachging. Die Dame erwarten nun mehrere Anzeigen. Die weitere Ausübung der Tätigkeit wurde unterbunden, heißt es im Polizeibericht. (AZ)