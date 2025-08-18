Bürgermeister zum Konzert der Rechtsextremen: „Solche Leute wollen wir hier nicht haben“

Es war nicht irgendwer, der da am vergangenen Freitagabend in einer Halle auf einem Aussiedlerhof bei Illertissen ein Live-Konzert gab. Die Musiker gelten als „Vorreiter“ des rechtsextremen Raps. Das dahintersteckende Musiklabel „Neuer Deutscher Standard“ (NDS) taucht in mehreren Verfassungsschutzberichten auf. Die Veranstaltung war zunächst im Bereich Buch geplant. Warum, das kann sich Bürgermeister Markus Wöhrle nicht erklären. Wichtig ist ihm aber vor allem eine Botschaft: „Solche Leute, so eine Veranstaltung will ich in meinem Ort nicht haben“, sagt er im Gespräch mit unserer Redaktion.
Buch/Illertissen
