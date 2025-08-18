Buch/Illertissen Bürgermeister zum Konzert der Rechtsextremen: „Solche Leute wollen wir hier nicht haben“

Zwei Musiker des Labels „Neuer Deutscher Standard“ treten bei einem Live-Konzert bei Illertissen auf. Zunächst war das in Buch geplant. Doch Bürgermeister Wöhrle unternahm alles, dass das nicht passiert.