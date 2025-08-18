Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Illertisser Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Illertissen
Icon Pfeil nach unten

Buch/Illertissen: Bürgermeister zum Konzert der Rechtsextremen: „Solche Leute wollen wir hier nicht haben“

Buch/Illertissen

Bürgermeister zum Konzert der Rechtsextremen: „Solche Leute wollen wir hier nicht haben“

Zwei Musiker des Labels „Neuer Deutscher Standard“ treten bei einem Live-Konzert bei Illertissen auf. Zunächst war das in Buch geplant. Doch Bürgermeister Wöhrle unternahm alles, dass das nicht passiert.
Von Michael Kroha
    • |
    • |
    • |
    Bei Illertissen kam es zu einem Live-Konzert von Rechtsextremen. Die Veranstaltung sollte zunächst in Buch stattfinden.
    Bei Illertissen kam es zu einem Live-Konzert von Rechtsextremen. Die Veranstaltung sollte zunächst in Buch stattfinden. Foto: Sebastian Willnow, dpa (Symbolbild)

    Es war nicht irgendwer, der da am vergangenen Freitagabend in einer Halle auf einem Aussiedlerhof bei Illertissen ein Live-Konzert gab. Die Musiker gelten als „Vorreiter“ des rechtsextremen Raps. Das dahintersteckende Musiklabel „Neuer Deutscher Standard“ (NDS) taucht in mehreren Verfassungsschutzberichten auf. Die Veranstaltung war zunächst im Bereich Buch geplant. Warum, das kann sich Bürgermeister Markus Wöhrle nicht erklären. Wichtig ist ihm aber vor allem eine Botschaft: „Solche Leute, so eine Veranstaltung will ich in meinem Ort nicht haben“, sagt er im Gespräch mit unserer Redaktion.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden