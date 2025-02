Neue Straßennamen in Buch und Illertissen

Noch in diesem Jahr können im neuen Baugebiet Am Herdweg in Buch die ersten Häuser errichtet werden. Laut Bürgermeister Markus Wöhrle ist der Verkauf der 38 Plätze für das zweite Quartal 2025 vorgesehen. Zur besseren Zuordnung der Grundstücke sowie zur Hausnummernzuteilung hat der Marktrat entschieden, in diesem Gebiet zwei separate Straßennamen zu vergeben. Auch der Illertisser Stadtrat einigte sich auf einen Namen für eine neue Straße.

Straßennamen für Baugebiet in Buch und Gewerbepark in Illertissen

Die U-förmige Haupterschließungsstraße im Bucher Neubaugebiet heißt „Alpenblick“, da man bei gutem Wetter einen wunderbaren Blick ins Voralpenland genießen kann. Die in Ost-West-Richtung verlaufende mittlere Querstraße trägt den Namen „Zur Siede.“ Dieser Begriff werde auch im gleichnamigen Flächennutzungsplan aus dem Jahr 2014 für das Objekt an der Roth sowie die dazugehörende Freifläche verwendet, erklärte der Rathauschef. Beide Beschlüsse fasste der Marktrat jeweils gegen eine Stimme.

Zwischen der A7, der Staatsstraße von Illertissen nach Buch und dem Radweg, der am Flugplatz vorbei über die Autobahn führt, entsteht ein neues Gewerbegebiet. Soll die Straße dort den Namen „Gewerbepark Ost“, „An der Autobahn“, oder „Bucher Weg“ tragen? Soll sie nach Marie Curie oder der Illertisser Unternehmerin Annie Kriener benannt werden? Der Stadtrat entschied sich mehrheitlich für „Beim Eisenbach“. Dieses Gewässer verläuft östlich der neuen Gewerbefläche.