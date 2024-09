Polizei findet schlafenden Dieb in gestohlenem Auto

Die Illertisser Polizei hat einen mutmaßlichen Dieb schlafend in einem gestohlenen Auto auf dem Illertisser Pendlerparkplatz an der Autobahn gefunden. In der Mittelkonsole lag ein angerauchter Joint. Als der Mann die Polizisten sah, zückte er ein Taschenmesser – dann ließ sich der 37-Jährige doch ohne Widerstand festnehmen.

Schlafender Dieb in Illertissen in gestohlenem Auto gefasst

Am Mittwoch um 0.15 Uhr wurde der Polizei ein Diebstahl aus einem unversperrten Auto im Bauernfeldweg in Buch mitgeteilt. Aus dem Fahrzeug wurde ein geringer Bargeldbetrag entwendet. Zeugen sahen, dass der Täter mit einem Wagen mit einem Schweizer Kennzeichen weggefahren ist. Bei der Fahndung nach dem Auto entdeckten Beamte der Polizei Illertissen das Fahrzeug kurz darauf am Pendlerparkplatz der Anschlussstelle Illertissen. Im versperrten Auto schlief ein Mann. Als er die Polizei bemerkte, zog er ein Taschenmesser, klappte den Flaschenöffner aus und öffnete das Fahrzeug. Die Beamten konnten den Mann zum Weglegen bewegen und ihn im Anschluss widerstandslos fesseln.

Bei der anschließenden Überprüfung des Mannes wurde bekannt, dass der Wagen und die Kennzeichen in der Schweiz gestohlen wurden. Zudem hat der 37-Jährige keinen Führerschein. Weil die Beamten in der Mittelkonsole des Autos einen angerauchten Joint fanden, ordneten sie eine Blutentnahme an. Das Fahrzeug sowie die Kennzeichen stellten sie sicher. Der Mann wurde vorläufig festgenommen und am nächsten Tag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Memmingen dem Haftrichter beim Amtsgericht Memmingen vorgeführt. Das Amtsgericht ordnete Untersuchungshaft gegen den 37-Jährigen an. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des Diebstahls, der Urkundenfälschung, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und der Beleidigung. (AZ)