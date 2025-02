Im zweiten Jahresquartal werden die Bauplätze Am Herdweg in Buch vergeben

Massive Erdbewegungen und Straßenbauarbeiten am südlichen Ortsrand lassen es schon von Weitem erkennen: Im neuen Baugebiet Am Herdweg in Buch können noch in diesem Jahr die ersten Häuser errichtet werden. Der Verkauf der 38 Plätze ist für das zweite Quartal 2024 vorgesehen, informierte Bürgermeister Markus Wöhrle den Marktrat. Dieser musste bei seiner Sitzung Nachtragsangebote prüfen und bei der Abwasserdruckleitung und der Trinkwasserversorgung geringfügige Planungsänderungen beschließen.

