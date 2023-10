In Buch steht eine Markt-Premiere an

Zum ersten Mal findet im Dorfstadel Buch der Kunsthandwerker- und Genussmarkt statt. Der Veranstalter ist in der Region kein Unbekannter.

Nicht nur für die Bewohnerinnen und Bewohner des Marktes Buch ist der heuer für Sonntag, 8. Oktober, in der Unteren Straße anberaumte Herbstmarkt ein fester Termin. An diesem Wochenende dürfen sie sich auch auf eine Premiere freuen. Am Samstag und Sonntag, 7. und 8. Oktober, findet im angrenzenden Dorfstadel der 1. Kunsthandwerker- und Genussmarkt statt. Mehr als 20 Aussteller aus der näheren und weiteren Umgebung bieten ein breit gefächertes Sortiment an. Der Eintritt ist frei.

Veranstalter ist Jürgen Brugger, der im Altenstadter Ortsteil Untereichen mit dem Verkauf von „Schnäpsen and more“ bekannt ist. Vor rund 15 Jahren hat er während eines Urlaubs im Bayerischen Wald zwei Brennereien entdeckt und mit ihnen geschäftliche Verbindungen geknüpft. Kurzerhand funktionierte er seine Gartenhütte zum Lädele für diese Spezialitäten um.

Aber auch auf Märkten im Umkreis von rund 50 Kilometern sowie bei privaten Veranstaltungen ist Brugger mit verschiedenen Schnaps- und Likörsorten präsent. Außerdem serviert er seine Leckereien beim jährlich stattfindenden Hoffest im eigenen Garten. Mittlerweile bietet er an seinem Stand auch edle Seifen in verschiedenen Duftnoten, hergestellt auf der Schwäbischen Alb, an. Seit rund zehn Jahren ist der Untereicher regelmäßig auf dem Bucher Markt vertreten.

Nach dem Markt in Altenstadt jetzt auch ein Markt in Buch

Mit seinem ersten Kunsthandwerker- und Genussmarkt in Altenstadt konnte Brugger Anfang April dieses Jahres einen Erfolg verbuchen. Bei der anstehenden Veranstaltung im Bucher Dorfstadel werden 26 Hobbykünstler aus der näheren und weiteren Umgebung ihre Kunstwerke und Waren präsentieren. Das breit gefächerte Sortiment reicht von Korbwaren, Parfums und Wolle über Deko aus Beton, Drexlerarbeiten, Holzkunst bis hin zu Kissen, Floristik, Glas, Modeschmuck und vieles mehr.

Geöffnet ist der 1. Kunsthandwerker- und Genussmarkt am Samstag in der Zeit von 13 bis 17 Uhr sowie am Sonntag von 11 bis 17 Uhr. Für die Bewirtung der Gäste sorgen die Inhaber des Gasthauses Lamm mit Kaffee und Kuchen sowie Snacks.