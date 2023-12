Ist das Bucher Bräuhaus der "Abriss des Jahres"?

Plus Der Landesverein für Heimatpflege lässt jährlich darüber abstimmen, welche Gebäudeabrisse besonders beklagenswert sind. Darunter ist heuer auch ein Haus in Buch.

Im vergangenen Jahr war es die Nürnberger Radrennbahn, deren Abriss unmittelbar bevorstand. Mit seiner Aktion „Abriss des Jahres“ kürte der Bayerische Landesverein für Heimatpflege den Bau zum Sieger - und verhinderte im Nachgang den weiteren Abriss. Nun hat der Verein zum zweiten Mal zwölf Gebäude zur Abstimmung gestellt, deren Abriss er für besonders beklagenswert erachtet. Darunter ist auch ein Gebäude aus Buch. Doch hier kann auch der Wettbewerb das Verschwinden des Hauses nicht mehr verhindern: Es ist bereits im Januar abgerissen worden.

Wie berichtet, wurde das Bucher Bräuhaus im Januar aus Sicherheitsgründen vom Besitzer abgebrochen. Von außen waren deutliche Schäden an dem Gebäude zu sehen gewesen. Unter Denkmalschutz stand es nicht - trotz der langen und wechselvollen Geschichte des vor mehr als 250 Jahren errichteten Hauses. Auf der Seite des Landesvereins für Heimatpflege, die über die Nominierten für den Abriss des Jahres informiert, steht sogar noch ein deutlich früheres Datum: Als Besitzer des Bräuhauses sei bereits im Jahr 1579 der Gerichtsvogt Matheus Feigenbutz angegeben worden, heißt es hier.