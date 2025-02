Jahreshauptversammlung der Musikvereinigung Buch

Kürzlich hat die Musikvereinigung Buch ihre Jahreshauptversammlung im Musikerheim in Buch abgehalten. Der Erste Vorsitzende Wolfgang Negele berichtete: „Im vergangenen Jahr hatten wir wieder einige schöne Auftritte. Höhepunkte waren unser Adventskonzert ,Musik im Advent‘ in der Pfarrkirche Sankt Valentin, die Blasmusikparty der Extraklasse und der musikalische Biergarten auf dem Dorfplatz. Das alles hat uns viel Spaß gemacht. Es hat die Kameradschaft gestärkt und im Zusammenspiel mit der Musikkapelle Obenhausen gut geklungen.“ Des weiteren kündigte er an: „Wir wollen am 12. April in der Rothtalhalle einen Blasmusikabend veranstalten, und am 26. April stehen die Wertungsspiele in Illertissen auf dem Programm.“

Dirigent Erhard Schneider sagte: „2024 war ein intensives musikalisches Jahr, wo wir viel unterwegs waren. Als Herausforderung bleibt unsere Verstärkeranlage, wir hatten durch die neue Technik eine gewisse Anlaufzeit, bis die Einstellungen gepasst haben, ebenso sollen die musikalischen Fortbildungsangebote genutzt werden.“

Schriftführerin Stephanie Dreier informierte, dass es im vergangenen Jahr 39 Gesamtproben, sechs Registerproben, acht Vorstandschaftssitzungen und 23 Auftritte gegeben habe. Jugendleiterin Karin Hausner berichtete, dass sich aktuell drei Kinder in der musikalischen Früherziehung, zehn Kinder in der Blockflötengruppe und vier Jugendliche in der Instrumentalausbildung befinden. Bei der Jahreshauptversammlung standen auch Neuwahlen auf dem Programm. Erster Vorsitzender bleibt Wolfgang Negele. Nachdem sich Monika Kleinle nach sechs Jahren aus persönlichen Gründen nicht mehr als zweite Vorsitzende zur Wahl stellte, übernimmt Julia Eckel dieses Amt. Kassiererin Andrea Beccard und Schriftführerin Stephanie Dreier wurden wiedergewählt. Als Beisitzer fungieren Manuela Zell, Miriam Moll und Benjamin Jenuwein.

