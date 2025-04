Am Freitag, den 21. März 2025, fand die Jahreshauptversammlung des TSV Buch statt, bei der zahlreiche Vereinsmitglieder im Sportheim zusammenkamen. Vorstand Manuel Müller, Kassier Dietmar Egle und die acht Abteilungsleiter berichteten aus dem Jahr 2024. Der TSV Buch kann auf eine positive Finanzlage und eine konstant hohe Anzahl von Vereinsmitgliedern stolz sein. Neben einem abwechslungsreichen und vielfältigen Sportprogramm gab es auch zahlreiche Aktivitäten, die den Gemeinschaftssinn stärken. Ob bei mitreißenden Partys oder dem inzwischen traditionellen Christbaumverkauf – der TSV Buch schafft es, Menschen zusammenzubringen und die regionale Verbundenheit zu fördern. Unter der professionellen Leitung von Bürgermeister Markus Wöhrle wurden die Neuwahlen durchgeführt. Manuel Müller wurde einstimmig als erster Vorstand für die nächsten drei Jahre bestätigt, ebenso wie Andreas Salger, der sein Amt als zweiter Vorstand weiterhin ausübt. Mit Kassier Dietmar Egle und Schriftführerin Carolin Niegisch bleiben ebenfalls bewährte Kräfte im Amt. Neu in der Reihe der Abteilungsleiter ist Elina Best, welche Karin Rahn als Leiterin der Turnabteilung nachfolgt. Mit über 800 Mitgliedern ist diese die größte Sparte im TSV. Mit einem starken Führungsteam und engagierten Mitgliedern ist der TSV Buch bestens gerüstet, um seine sportlichen und gesellschaftlichen Aufgaben auch in Zukunft erfolgreich zu bewältigen.

