Kinderbetreuung in Buch: Eltern müssen künftig mehr zahlen

Plus Dank niedriger Gebühren und des bayerischen Beitragszuschusses zahlten viele Eltern in Buch bislang nichts für einen Kindergartenplatz. Das wird sich nun ändern.

Vor genau zehn Jahren hat der Markt Buch seine Satzung für die Benutzung der gemeindlichen Kindergärten letztmals geändert. Seit diesem Zeitpunkt haben sich wesentliche Änderungen, zum Beispiel der Neubau der Kindertagesstätte Purzelbaum, die Einführung der Kita-Info-App sowie Anpassungen zum Datenschutz, ergeben, informierte Bürgermeister Markus Wöhrle den Marktrat. Dieser befürwortete die vorliegende neue Benutzungssatzung einstimmig. Auch die im Vorfeld mit den Kita-Leitungen sowie Elternvertretern erörterte Gebührenerhöhung wurde ohne Gegenstimme verabschiedet.