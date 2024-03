Buch

vor 18 Min.

Kindergartengebühren in Buch steigen deutlich

Plus Zehn Jahre lang blieben die Beiträge unverändert, jetzt werden sie zum zweiten Mal in Folge erhöht. Bürgermeister Wöhrle rechnet vor, warum das sein muss.

Von Claudia Bader

Ab dem Kindergartenjahr 2024/25 müssen Eltern für die Betreuung ihrer Kinder in den gemeindlichen Kitas viel tiefer in die Tasche greifen. Als Gründe nannte Bürgermeister Markus Wöhrle bei der Sitzung des Marktrats gestiegene Kosten für Personal, Heizung und Strom. Die Mehraufwendungen dafür werden sich heuer voraussichtlich auf rund 155.000 Euro belaufen. Es ist der zweite Anstieg in Folge, davor waren die Kita-Gebühren rund zehn Jahre lang nicht angehoben worden. Gleichzeitig habe man viel Geld in die Einrichtungen investiert, lautete die einhellige Meinung im Ratsgremium. Der Beschluss für die Anhebung der Elternbeiträge um 60 Prozent fiel einstimmig.

Dem Rathauschef zufolge stehe der Markt Buch am Anfang eines Haushaltsjahres, in dem die Mittel besonders sorgfältig eingesetzt werden müssen. Die Kreisumlage werde den Verwaltungshaushalt heuer um 500.000 Euro mehr belasten. Gleichzeitig sinken die staatlichen Zuschüsse gegenüber dem Vorjahr um 300.000 Euro. Um den Vorgaben einer sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung gerecht zu werden, sei auch bei den Betreuungseinrichtungen eine kritische Überprüfung notwendig. Hier werden die Ausgaben bei den Gehältern für das Personal entsprechend dem Tarifabschluss im öffentlichen Dienst von 1,9 Millionen Euro im Jahr 2023 auf 2,05 Millionen Euro im Jahr 2024 steigen, informierte Wöhrle. Die Aufwendungen für den Gasverbrauch erhöhen sich voraussichtlich von bisher unter 6000 Euro jährlich auf knapp 8000 Euro. Aufgrund des aktuellen Tarifs steigern sich auch die bisherigen jährlichen Stromkosten von 6500 Euro auf 10.000 Euro.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen