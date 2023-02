Kindergartenkinder "entlassen" Rathausmitarbeiter in den Fasching

In Buch sind die Vorschüler des Kindergartens Purzelbaum für den Rathaussturm verantwortlich. Bis Aschermittwoch haben sie nun das Sagen in der Marktgemeinde.

Die Vorschüler des Kindergartens Purzelbaum haben am Gumpigen Donnerstag die Macht im Rathaus übernommen und sind ab sofort bis einschließlich Aschermittwoch für alle Belange der Bürgerinnen und Bürger des Marktes Buch zuständig.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden von den Kindern in den Fasching "entlassen". Kita-Leiterin Tina Unger reimte in einem Gedicht: "Wir stürmen das Rathaus mit Rasseln in der Hand, nun regieren die Kinder das ganze Land!" (AZ)