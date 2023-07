Buch

Kitagebühren in Buch steigen um bis zu 33 Prozent

Die Kita-Gebühren in Buch steigen ab September.

Plus Die laufenden Kosten bei der Betreuung sind in der Marktgemeinde gestiegen. Das kommt jetzt auf die Familien in Buch zu.

Von Claudia Bader

Mit dem Ziel, zehn Prozent der im laufenden Betrieb anfallenden Aufwendungen über Gebühren abzudecken, hat der Markt Buch die Elternbeiträge für die gemeindlichen Kindertagesstätten mit Wirkung zum 1. September 2023 angepasst. Die Erhöhung der Sätze liegt zwischen 14 und 33 Prozent, wobei die Gebühren bei längerer Verweildauer geringer angestiegen sind als bei kürzerer Betreuungszeit.

Die Eltern der Kinder wurden bereits Ende Juni über die Kita-App informiert, informierte Bürgermeister Markus Wöhrle. Im Rahmen ihrer Haushaltssatzung müsse die Kommune darauf achten, dass das Defizit der Kindertagesstätten in einem vertretbaren Rahmen bleiben. Der Marktgemeinderat komme dieser Verpflichtung nach, wenngleich es den Räten ebenso wichtig sei, die Beiträge der Eltern auf einem moderaten Niveau zu halten. „Aber wir können uns den aktuellen Rahmenbedingungen wie zum Beispiel den gestiegenen Kosten für Energie und Gebäudeunterhalt sowie den erhöhten Personalaufwand nicht entziehen“, sagte Wöhrle.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

