Kleinwagen überholt trotz Gegenverkehrs: Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht nach einem Verkehrsunfall auf der Staatsstraße 2020 zwischen Buch und Gannertshofen Zeugen. Was war passiert? Am Mittwochnachmittag, 26. März, gegen 15.15 Uhr war ein roter Kleinwagen in nördlicher Richtung unterwegs und überholte in einer Kurve einen Lastwagen - obwohl eine 44-Jährige mit ihrem weißen VW-Bus entgegenkam. Die Frau musste auf Höhe Dietershofen kurzerhand auf den Radweg ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei touchierte sie mit ihrem Fahrzeug einen Leitpfosten am Straßenrand. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf etwa 1000 Euro.

Der rote Kleinwagen blieb zunächst stehen, beschleunigte dann aber stark, als die VW-Fahrerin zum Stillstand kam und aus ihrem Auto stieg. Der eigentliche Unfallverursacher flüchtete. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, kann sich unter der Telefonnummer 07303/96510 bei der Illertisser Polizei melden. (AZ)