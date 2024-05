Buch

Kriminalistisches Weißenhorn: Coco Eberhardt veröffentlicht neue Bücher

Plus Die Autorin Coco Eberhardt aus Buch schreibt in einer ihrer Neuerscheinungen über eine grausame Entdeckung in einer verlassenen Villa in der Fuggerstadt.

Von Ralph Manhalter

Cosy-Krimis sind zweifelsohne das Lieblingsgenre von Coco Eberhardt. Nach den beliebten und erfolgreichen Geschichten um den Münchner Bestatter Konstantin Schwarz sowie heiteren Romanzen rund um die heimatlichen Fluren wagt die Bucherin nun eine Synergie: Der Protagonist Vinzent Merkle lebt als Fotograf mit einer Vorliebe für Lost Places im Fuggerstädtchen Weißenhorn.

Die Einladung seines besten Freundes Dario zu einer nächtlichen Erkundungstour in eine verlassene Villa lässt er sich daher nicht entgehen. Nur dumm, dass an der Location am Tag danach eine tote Frau aufgefunden wird. Die beiden Abenteurer meinen zwar zunächst, die Angelegenheit ginge sie nichts an, doch ehe sie sich anders besinnen können, finden sie sich inmitten eines Kriminalfalls wieder.

