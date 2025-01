Liebevoll gestalteter Krippenweg mit rund 100 Stationen lockt nach Christertshofen

Zwischen zwei Tannenbäumen entdeckt man eine kleine, eindrucksvoll gestaltete Krippenlandschaft. Ein Stück weiter strahlen die orangefarbenen Kugeln eines Adventskranzes aus dem Gebüsch. Auf der anderen Seite des Wegs zieht ein weihnachtlich bemalter Zaun die Blicke auf sich. Für den Christertshofer Krippenweg muss man sich schon Zeit lassen. Denn alle paar Meter wartet eine weitere leuchtende Überraschung. Beim Zählen kommt man auf rund 100. Die mit viel Liebe zum Detail gestalteten Stationen lassen Einfallsreichtum und Kreativität erkennen und staunen.

Buch: Kreativer Krippenweg des Frauenbunds in Christertshofen

Bereits zum dritten Mal haben der Frauenbund und die Pfarrgemeinde St. Georg Christertshofen einen Krippenweg organisiert. Wochenlang ist ein kleines Team mit den Vorbereitungen beschäftigt gewesen, verrät Hilde Eckel vom katholischen Frauenbund. Die gesamte Einwohnerschaft ist aufgerufen worden, eigene Krippen, Sterne, Engel, Tannenbäume und sonstige weihnachtliche Dekorationen selbständig entlang des rund einen Kilometer langen Wegs zu platzieren. Die Strecke wird auf beide Seiten von Pfosten, geschmückt mit Tannengrün und Lichtlein, gesäumt. In den Wochen vor Weihnachten wurden in vielen Häusern von Christertshofen und umliegenden Dörfern gesägt, gebohrt und gestrichen sowie Kränze gebunden, Christbäume geholt und geschmückt. „Da jeder den Standort für seine Dekorationen selber wählen konnte, sieht der Krippenweg heuer wieder anders aus als in den vergangenen beiden Jahren“, sagt Eckel.

Eröffnet wurde die vielfältig und liebevoll gestaltete Strecke bereits am zweiten Adventssonntag mit einem Treffen der Christertshofer Dorfgemeinschaft im weihnachtlich geschmückten Pfarrhof. Von dort ist der auch mit Kinderwagen gut passierbare Krippenweg beschilder und abends effektvoll beleuchtet. Geöffnet ist er noch bis zum Fest Mariä Lichtmess am 2. Februar.