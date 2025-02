Männergesangverein Rennertshofen-Nordholz wählt neuen Vorstand

Einen neuen Ersten Vorstand bekommen hat der MGV Rennertshofen-Nordholz bei der kürzlichen Jahreshauptversammlung im Gasthaus „Grüner Baum“ in Rennertshofen. Konrad Vogg aus Breitenthal wurde von den Mitgliedern einstimmig gewählt und wird den Verein in den nächsten Jahren weiterhin in eine erfolgreiche Zukunft führen. Konrad Vogg trat bereits 2006 dem Verein bei und ist seitdem eine unverzichtbare Stimme im zweiten Bass. Zudem ist er der einzige mit einer gesanglichen Ausbildung.

Der bisherige Erste Vorstand des MGV, Hermann Burghardt, stellte sich aus Altersgründen nicht mehr zur Wahl. Während seiner zwölfjährigen Amtszeit erlebte der Chor eine der aktivsten und erfolgreichsten Perioden seines Bestehens. Dies ist sicher auch dem Umstand zu verdanken, dass Hermann Burghardt gleich im ersten Jahr seiner Vorstandschaft den jungen Chorleiter Dominik Herkommer gewinnen konnte, der im Chor eine neue Begeisterung erweckt und ihn gesanglich auf eine ganz andere Qualitätsstufe gehoben hat. Hermann Burghardt wurde noch während der Versammlung auf Grund seiner großen Verdienste zum Ehrenvorstand ernannt.

Die weiteren Mitglieder der Vorstandschaft wurden weitgehend wiedergewählt. Es sind dies Hans Keller als Zweiter Vorstand, Gerhard Neuhäusler als Kassier, Horst Walloch als Schriftführer, Engelbert Schrapp als Notenwart, Dominik Herkommer als Chorleiter sowie Günther Thoma, Werner Pfingsten, Christian Mayer und Ludger Markmann als Beisitzer, Stefan Sonntag als Fahnenträger, Hans Keller als Zeugwart und Thomas Klughammer als IT-Beauftragter.

Die Sänger und auch die passiven Mitglieder des MGV sind sich sicher, dass Konrad Vogg als neuer Vorstand die Vereinsführung im Sinne von Hermann Burghardt fortführen, dem Verein aber auch durch seinen eigenen Stil neue Impulse vermitteln wird.

