Mann fährt Gespann ohne den passenden Führerschein

Obwohl er es gar nicht darf, zieht ein Mann mit seinem Auto einen großen Anhänger in Buch. Polizisten untersagen ihm die Weiterfahrt.

Ohne die passende Fahrerlaubnis ist ein Autofahrer mit einem PKW samt Anhänger in Buch unterwegs gewesen. Bei einer Kontrolle wurde die Polizei auf den Verstoß aufmerksam. Wie die Polizei mitteilt, wurde der Autofahrer am frühen Montagabend im Bereich der Obenhauser Straße überprüft. Der 26-Jährige konnte dabei lediglich einen Führerschein der Klasse B vorzeigen. Bei der Durchsicht der Fahrzeugpapiere stellte sich allerdings heraus, dass der junge Mann für das Führen des Fahrzeuggespanns aufgrund der zulässigen Gesamtmassen einen Führerschein der Klasse BE benötigt hätte. Die Beamten untersagten ihm deshalb die Weiterfahrt. Den 26-Jährigen erwartet ein Strafverfahren. (AZ)