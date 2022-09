Marktrat Buch gründet Arbeitskreis für geplanten Multifunktionsplatz

Lokal Ein Gremium soll Planungsideen für einen Spielplatz für Kinder und Jugendliche in Buch entwickeln. Gleichzeitig versucht die Verwaltung, Fördergelder zu erhalten.

Die Planungen für einen Multifunktionsplatz für Kinder und Jugendliche in Buch werden konkreter. Bei seiner jüngsten Sitzung hat der Marktrat den Arbeitskreis Multifunktionsplatz gegründet. Diesem gehören neben Bürgermeister Markus Wöhrle die Markträtinnen und Markträte Nadja Schrapp (CSU), Ronald Bentenrieder (Unabhängige Wählergemeinschaft), Rainer Schmid (Freie Wähler) und Andreas Bergmiller (CSU) sowie jeweils ein Mitarbeiter des gemeindlichen Hauptamtes und des Bauamtes an. Der Beschluss fiel einstimmig.