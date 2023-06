Marktrat Buch plant das Jahr 2023 finanziell auf Sicherheit

Plus Der Markt Buch befasst sich mit dem Haushalt. In dem Zahlenwerk stehen viele Projekte aus verschiedenen Bereichen der Gemeinde, die dieses Jahr verwirklicht werden sollen.

Für den Markt Buch stehen in diesem Jahr relativ viele große Projekte an. Das spiegelt sich im Haushaltsplan 2023, der ein laut Bürgermeister Markus Wöhrle ungewöhnlich hohes Volumen von rund 16 Millionen Euro umfasst, wider. „Unter Berücksichtigung aller Eventualitäten wurde der Etat durchgehend auf Sicherheit gebaut“, sagte der Rathauschef.

Nachdem Kämmerin Nicole Keller die Haushaltssatzung verlesen hatte, verabschiedeten die Räte sowohl den Haushaltsplan 2023 als auch den Finanzplan für die kommenden Jahre einstimmig. „Wir leben nicht über unsere Verhältnisse, sondern wirtschaften mit Maß und Ziel“, sagte Bürgermeister Wöhrle. Zum großen Teil werden die Kosten der anstehenden Projekte durch Zuschüsse gefördert, aber der Markt Buch müsse zunächst den vollen Betrag auslegen. Wie die mit 363.500 Euro veranschlagten Kosten für den Bau der Brücke R1 südlich von Buch, die sich um eine Zuwendung von 162.000 Euro reduzieren werden. Für den Endausbau des Gewerbegebiets Buch sind heuer rund eine Million Euro sowie für das neue Baugebiet „Wohnquartier am Herdweg“ rund 951.000 Euro vorgesehen. Insgesamt 272.300 Euro sind für die gemeindlichen Feuerwehren reserviert, wobei für den Erwerb des Gannertshofer Fahrzeugs eine Zuwendung von 53.900 Euro erwartet wird.