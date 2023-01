Marktrat stellt Sanierung der Sankt-Franz-Xaver-Kapelle zurück

Plus Der Bucher Marktrat verschiebt die Sanierung einer Kapelle, da es aktuell dringendere Projekte gibt. In der jüngsten Sitzung ging es auch um eine neue Brücke.

Die Sanierung der Sankt-Franz-Xaver-Kapelle im Bucher Ortsteil Ebersbach wird bis auf weiteres zurückgestellt. Mit Blick auf die derzeit notwendigen Maßnahmen hat der Marktrat diesen Beschluss gegen vier Stimmen gefasst. Das Mitte des 18. Jahrhunderts errichtete Kleinod befindet sich im Besitz der Gemeinde und steht unter Denkmalschutz.