Mehr Sicherheit für die Wasserversorgung und die Kita Purzelbaum

Die gemeindlichen Wasserhochbehälter in Obenhausen, Buch und Gannertshofen sowie die Kläranlagen in Rennertshofen und Gannertshofen sollen mit Alarmsystemen ausgestattet werden.

Plus Das Brandmeldesystem in der Bucher Kindertagesstätte hat Schwächen. Die Kommune rüstet deshalb auf. Welche Beschlüsse der Marktgemeinderat noch getroffen hat.

Von Claudia Bader

Um dem erhöhten Bedarf an Trinkwasser gerecht zu werden, hat der Markt Buch den Bau eines neuen Brunnens in die Wege geleitet. Tiefbrunnen IV wurde in der Zeit um den zurückliegenden Jahreswechsel im Wald östlich des Ortsteils Ritzisried gebohrt. „Er taugt“, informierte Planer Ulrich Kwasnitschka vom Ingenieurbüro Ingeo am Donnerstagabend in der Sitzung des Marktrats. Dieser vergab den Auftrag für einen 300-stündigen Dauerpumpversuchs und zur Errichtung der beiden erforderlichen Grundwassermessstellen zum Gesamtpreis von 329.000 Euro an den günstigsten Anbieter. Der Beschluss fiel einstimmig.

Ein Leistungspumpversuch mit drei Förderstufen hat laut Kwasnitschka eine gute Ergiebigkeit des Brunnens IV gezeigt. Dessen Leistung sei vergleichbar mit der von Brunnen III in Buch. Die beiden Messstellen sollen Aufschluss über die Ergiebigkeit des Grundwassers im Bereich von Brunnen IV geben. Um dessen sehr gute Wasserwerte noch zu verbessern, sei es notwendig, Eisen und Mangan herauszufiltern.

