Mehrere Einbrüche in Buch: Waren es dieselben Täter?

In Buch kam es am vergangenen Freitag zu mehreren Einbrüchen. Es könnte sich um ein und dieselbe Tätergruppe handeln. Die Polizei sucht Zeugen.

Bislang unbekannte Täterinnen oder Täter sind in ein Einfamilienhaus in Buch eingebrochen. Laut Polizeiangaben ereignete sich der Vorfall am vergangenen Freitag im Zeitraum zwischen 11.30 und 18 Uhr im Wallenhauserweg. Die unbekannten Personen hebelten zwei Fenster auf und durchsuchten anschließend die Räumlichkeiten nach Wertsachen. Die Beamten schätzen den entstandenen Sachschaden auf 1000 Euro.

Im Verlauf des vergangenen Freitags kam es zu zwei weiteren Einbrüchen im Ortsgebiet von Buch. Die Polizei geht derzeit von einem Tatzusammenhang aus. Gegen 17 Uhr wurden in der Weilerstraße zwei dunkel gekleidete Verdächtige gesehen, die mit einem älteren silbernen Auto unterwegs waren und in den Wald liefen. Als sie bemerkten, dass sie beobachtet wurden, verhielten sie sich auffällig.

Als die Polizei die Örtlichkeit wenig später überprüfte, waren sowohl der Wagen als auch die Verdächtigen nicht mehr vor Ort. Die Beamten vermuten, dass es sich aufgrund der Nähe zum Wallenhauserweg um die Einbrecher gehandelt habe könnte. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0730396510 zu melden. (AZ)