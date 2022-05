Buch

Mehrheit will Rückübertragung der Müllentsorgung auf den Kreis

Auch die Gemeinde Buch hat für die Übertragung der Abfallwirtschaft an den Landkreis gestimmt.

Plus Auch in der Gemeinde Buch fällt die Entscheidung mehrheitlich für die gemeinsame Müllentsorgung im Kreis Neu-Ulm. Bis es so weit ist, steigen die Gebühren zunächst.

Von Claudia Bader

Die überwiegende Mehrheit im Marktrat Buch befürwortet die Rückübertragung der Abfallwirtschaft an den Landkreis Neu-Ulm. Bei seiner jüngsten Sitzung stand das Gremium dem zuvor von Vertretern der beauftragten Beratungsfirma und des Abfallwirtschaftbetriebs vorgestellten Rekommunalisierungskonzept mehrheitlich positiv gegenüber. „Es bewahrt nicht nur das Etablierte, sondern ergänzt das bestehende Angebot in erheblichem Umfang“, resümierte Bürgermeister Markus Wöhrle. Der Beschluss für eine Rückübertragung an den Landkreis fiel mit 11:5 Stimmen.

