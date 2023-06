Buch

Mit 90 Jahren hat Jäger Karl Thoma sein Revier gewechselt

Plus Karl Thoma feiert den Geburtstag im eigenen Garten und hat immer noch Aufgaben. Zeit zum Altwerden dagegen hat er nicht.

Von Regina Langhans

Karl Thoma ist in seinem Wohnort Buch und im Landkreis bekannt, als der erfolgreiche Schreinermeister im Ruhestand, aber noch mehr als der kundige Naturfreund, Jagdpächter und Jäger. Kürzlich hat er seinen 90. Geburtstag gefeiert, mit Familie und Freunden im Garten. Thoma ist ein Macher, der „keine Zeit zum Altwerden“ hat.

„Ich habe das Revier gewechselt“, sagt er und verweist auf seinen blühenden Garten mit dem 1992 selbst gebauten Haus. Diese Arbeit taugt dem 90-Jährigen. Als vor zwei Jahren sein Hund und treuer Jagdgefährte Alex starb, habe auch er die Jagdleidenschaft an den Nagel gehängt. „Ich kann kein Jäger sein ohne meinen Hund“, erklärt er. Die Liebe zur Natur prägte ihn früh, noch bevor der gebürtige Ritzisrieder in Illertissen seine Lehre absolviert und später seine Schreinerei in Buch eröffnet hat. Bei seinem Dorflehrer und späteren Rektor Alois Bauer habe er alles Nötige fürs Leben gelernt.

