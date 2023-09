Buch

Mitten in Buch soll Wohnraum für 80 bis 90 Personen entstehen

Nachdem der Kindergarten in Buch umgezogen ist, bietet sich für das zentral gelegene Areal eine altersübergreifende neue Wohnbebauung an.

Plus Ein örtlicher Investor stellt im Bucher Marktrat seine Visionen zur bürgernahen Nutzung des früheren Kindergartenareals vor. Sein Konzept überzeugt das Gremium.

Mitten in Buch wird neuer, vielseitiger Wohnraum geschaffen: Wo früher die Kindergartenkinder spielten, sollen künftig junge Familien und Menschen bis ins Seniorenalter leben können. Lothar Wöhr von der gleichnamigen Firma errichtet hierbei nicht sein erstes Projekt in Buch. Mit dem neuen Vorhaben „Wohnen im Park“ soll auf 4300 Quadratmetern Platz geschaffen werden für 80 bis 90 Personen. Am Donnerstagabend hat der Investor den Entwurf samt Bauleitplanung im Marktgemeinderat Buch vorgestellt und einhellige Zustimmung erfahren.

Die dafür nötige Änderung des Flächennutzungsplanes sei bereits erfolgt, teilte Bürgermeister Markus Wöhrle mit. Er befürwortete das Projekt, welches so vielleicht bald nicht mehr machbar sei. Für das Areal mit dem ehemaligen Kindergarten wird ein Bebauungsplan erstellt, der sich etwas mit der vorhandenen Planung überlappt. Die Kosten dafür trägt der Bauherr. Wöhr informierte, dass er im Jahr 2020 die Fläche von der Kirchenstiftung gekauft habe - mit der Vereinbarung, dass die kirchlichen Einrichtungen Bücherei, Pfarrsaal und Jugendheim weiterhin und mietfrei bis Dezember 2025 in dem Gebäude bleiben können. Das übergangsweise eingerichtete Pfarrbüro sei schon wieder in den renovierten Pfarrhof zurückgekehrt, sagte Wöhr.

