Buch

vor 16 Min.

Motorrad streift Auto in Buch: 3500 Euro Schaden

Ein Motorradfahrer übersieht in Buch, dass ein Autofahrer nach links abbiegen will. Er setzt zum Überholen an. Es kommt zum Unfall, der noch glimpflich ausgeht.

Auf etwa 3500 Euro beläuft sich der Sachschaden, der am Freitagmorgen bei einem Verkehrsunfall in Buch entstanden ist. Dem Polizeibericht zufolge übersah ein Motorradfahrer gegen 7.30 Uhr in der Gewerbestraße, dass ein vorausfahrendes Auto nach links abbiegen wollte. Er setzte zum Überholvorgang an. Dabei streifte das Motorrad mit der rechten Seite die linke Seite des Autos. Verletzt wurde niemand. (AZ)

Themen folgen