Buch

vor 32 Min.

Müll, Wasser und Abwasser werden in Buch teurer

Plus Die Bucher Markträte diskutieren über Sozialverträglichkeit und stimmen einer Erhöhung der Grundgebühr beim Wasser zu. Die Steuersätze hingegen bleiben stabil.

Von Regina Langhans Artikel anhören Shape

Anders als etwa in Osterberg oder Altenstadt werden in der Marktgemeinde Buch die Müllgebühren angehoben. Auch beim Wasser und Abwasser muss die Bevölkerung künftig tiefer in die Tasche greifen. Gerade beim Wasserpreis wurde im Marktgemeinderat über die Sozialverträglichkeit debattiert. Die gute Nachricht aus der Sitzung am Donnerstagabend lautet: An der Steuerschraube wird nicht gedreht. Letztlich fielen die Beschlüsse mit großer Mehrheit oder einstimmig.

Mit fünf Euro Grundgebühr beim Wasserpreis liegt die Marktgemeinde Buch bislang unvergleichlich günstig, weshalb der Betrag nun auf 49 Euro angehoben wird. Die Gründe hierfür liegen in den gestiegenen Unterhalts- und Vorhaltekosten der Wasserversorgung. Aber auch Tariferhöhungen und weiterführende Investitionen fließen in den Kalkulationszeitraum, der die Jahre 2024 bis 2027 umfasst. Bürgermeister Markus Wöhrle erwähnte dazu das verzweigte Versorgungsnetz mit dem Hochbehälter in Buch, dem für Obenhausen und Gannertshofen, den Brunnen IV, den Rückbau des Brunnens II oder die Verbindungsleitung des Hochbehälters nach Ritzisried mit Halbertshofen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

