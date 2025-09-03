Narrenzunft Henker Hexa Illertal spendet an die Kita Purzelbaum

Große Freude in der Kindertagesstätte Purzelbaum in Buch: Die Narrenzunft Henker Hexa Illertal übergab eine Spende in Höhe von 300 Euro an die Kita. Mit dem Geld sollen neue Spiel- und Lernmaterialien angeschafft werden, um den Kindern noch mehr Raum für Kreativität und Entfaltung zu bieten. Bei der offiziellen Übergabe vor der Kita überreichte Dominik Meckle, erster Zunftmeister der Narrenzunft, gemeinsam mit weiteren Vereinsmitgliedern den symbolischen Scheck an Tina Unger, die Leiterin der Einrichtung. „Uns ist es wichtig, die Kinder in unserer Region zu unterstützen“, erklärte Dominik Meckle. „Sie sind unsere Zukunft, und wir freuen uns, wenn wir mit dieser Spende einen kleinen Beitrag dazu leisten können.“ Auch Tina Unger zeigte sich dankbar für die Unterstützung: „Wir bedanken und herzlich bei der Narrenzunft Henker Hexa Illertal. Mit der Spende können wir neue Materialien anschaffen, die den Alltag der Kinder bereichern und ihnen noch mehr Möglichkeiten zum Spielen und Lernen bieten.“

