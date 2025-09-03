Icon Menü
Buch: Narrenzunft Henker Hexa Illertal spendet an die Kita Purzelbaum

Buch

Narrenzunft Henker Hexa Illertal spendet an die Kita Purzelbaum

Mit dem Geld sollen neue Spiel- und Lernmaterialien für die Kindertagesstätte in Buch angeschafft werden.
Von Dominik Meckle
    •
    •
    •
    Von links: Elena Stummer, Kita-Leitung Tina Unger und 1. Zunftmeister Dominik Meckle bei der Spendenübergabe vor der Kita Purzelbaum in Buch
    Von links: Elena Stummer, Kita-Leitung Tina Unger und 1. Zunftmeister Dominik Meckle bei der Spendenübergabe vor der Kita Purzelbaum in Buch Foto: Nadine Meckle

    Große Freude in der Kindertagesstätte Purzelbaum in Buch: Die Narrenzunft Henker Hexa Illertal übergab eine Spende in Höhe von 300 Euro an die Kita. Mit dem Geld sollen neue Spiel- und Lernmaterialien angeschafft werden, um den Kindern noch mehr Raum für Kreativität und Entfaltung zu bieten. Bei der offiziellen Übergabe vor der Kita überreichte Dominik Meckle, erster Zunftmeister der Narrenzunft, gemeinsam mit weiteren Vereinsmitgliedern den symbolischen Scheck an Tina Unger, die Leiterin der Einrichtung. „Uns ist es wichtig, die Kinder in unserer Region zu unterstützen“, erklärte Dominik Meckle. „Sie sind unsere Zukunft, und wir freuen uns, wenn wir mit dieser Spende einen kleinen Beitrag dazu leisten können.“ Auch Tina Unger zeigte sich dankbar für die Unterstützung: „Wir bedanken und herzlich bei der Narrenzunft Henker Hexa Illertal. Mit der Spende können wir neue Materialien anschaffen, die den Alltag der Kinder bereichern und ihnen noch mehr Möglichkeiten zum Spielen und Lernen bieten.“

