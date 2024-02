Neuer Brunnen in Buch: Die Wasserwerte sind sehr gut

Plus Buch plant schon seit einigen Jahren einen neuen Brunnen. Die Planungen gehen nun nach einem Dauerpumpversuch einen Schritt weiter.

Um dem erhöhten Bedarf an Trinkwasser gerecht zu werden, hat der Markt Buch bereits vor zwei Jahren den Bau eines neuen Brunnens in die Wege geleitet. Er wird im Wald östlich des Ortsteils Ritzisried entstehen und über eine Leitung mit der Bucher Wasserversorgung verbunden. Mittlerweile habe das mit den Planungen beauftragte Ingenieurbüro die notwendigen Erkundungsbohrungen durchgeführt, informierte Bürgermeister Markus Wöhrle den Marktrat.

In den zurückliegenden Tagen wurde der Dauerpumpversuch mit 200 Stunden vorgenommen. "Die Wasserwerte aus dem 98 Meter tiefen Brunnen können als sehr gut bezeichnet werden", sagte der Rathauschef. Der Pumpversuch war notwendig, um vom Wasserwirtschaftsamt die Genehmigung für den Brunnenstandort zu erhalten. Im Jahr 2024 müssen die beiden erforderlichen Grundwassermessstellen ausgeschrieben und vergeben werden. Die notwendigen Ingenieurleistungen in Höhe von 82.000 Euro vergab der Marktrat einstimmig. Einen Teilbetrag von rund 11.000 Euro habe man bereits im Dezember 2023 beglichen.